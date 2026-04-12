12 апреля 2026 в 15:11

«Довольно идолопоклонства»: папа римский обратился к Трампу

Папа Лев XIV: войну на Ближнем Востоке подпитывает иллюзия всемогущества

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: Sefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
Войну на Ближнем Востоке подпитывает «иллюзия всемогущества», но этот конфликт должен завершиться, заявил папа римский Лев XIV. По мнению аналитиков, которое приводит газета The Independent, понтифик имел в виду прежде всего американского президента Дональда Трампа.

Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войн! — отметил он.

До этого сообщалось, что Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров. По словам аналитиков, соответствующий шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение кризиса на Ближнем Востоке, обратила внимание на то, что могло бы быть с Россией, если бы НАТО разместила базу на Азовском море. По ее словам, планы Североатлантического альянса были разрушены из-за спецоперации России на Украине — в частности, западные страны потеряли доступ к Азову.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

