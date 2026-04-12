На Западе раскрыли, как Трамп может отомстить Ирану за неудачные переговоры

Американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров, передает Just The News. Такой шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

Если Иран откажется принять окончательное соглашение, предложенное Соединенными Штатами в субботу, Трамп может разбомбить Тегеран, вернув его в «каменный век», как он и обещал. Или же он может прибегнуть к своей успешной стратегии блокады, чтобы задушить и без того шаткую иранскую экономику и усилить дипломатическое давление на Китай и Индию, лишив их одного из ключевых источников нефти, — сказано в материале.

Другой вариант — давление на маршрутах доставки. Речь идет об отказе в страховании, обслуживании и доступе в порты для судов, перевозящих иранскую нефть. Также рассматривается формат коалиции союзников, которые могут участвовать в патрулировании и контроле судоходства. При этом, по мнению аналитиков, Иран уже использует схемы обхода ограничений — «теневой флот», перевалку нефти в море и смену флагов, поэтому блокада может лишь частично сократить экспорт.

До этого стало известно, что Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. По словам источников, они улыбались и наслаждались боем.