12 апреля 2026 в 10:15

На Западе раскрыли, как Трамп может отомстить Ирану за неудачные переговоры

Just The News: Трамп может устроить морскую блокаду Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американский президент Дональд Трамп может устроить морскую блокаду Ирана после неудачных переговоров, передает Just The News. Такой шаг рассматривается как альтернатива масштабной операции и способ ограничить ключевые источники доходов страны. Один из сценариев — частичная блокада с досмотром и задержанием танкеров, прежде всего в районе Ормузского пролива, под предлогом контроля за соблюдением санкций.

Если Иран откажется принять окончательное соглашение, предложенное Соединенными Штатами в субботу, Трамп может разбомбить Тегеран, вернув его в «каменный век», как он и обещал. Или же он может прибегнуть к своей успешной стратегии блокады, чтобы задушить и без того шаткую иранскую экономику и усилить дипломатическое давление на Китай и Индию, лишив их одного из ключевых источников нефти, — сказано в материале.

Другой вариант — давление на маршрутах доставки. Речь идет об отказе в страховании, обслуживании и доступе в порты для судов, перевозящих иранскую нефть. Также рассматривается формат коалиции союзников, которые могут участвовать в патрулировании и контроле судоходства. При этом, по мнению аналитиков, Иран уже использует схемы обхода ограничений — «теневой флот», перевалку нефти в море и смену флагов, поэтому блокада может лишь частично сократить экспорт.

До этого стало известно, что Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном. По словам источников, они улыбались и наслаждались боем.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

