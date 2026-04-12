12 апреля 2026 в 07:03

Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном

CNN: Трамп и Рубио смотрели бой UFC, когда Вэнс объявил об отсутствии сделки

Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио находились на поединке турнира UFC, когда вице-президент Джей Ди Вэнс объявил об отсутствии соглашения с Ираном, сообщает CNN. В зале хозяин Белого дома сидел рядом с Рубио и американским послом в Индии Серджио Гором. По словам журналистов, президент и госсекретарь улыбались и наслаждались боем.

Как пишет The Independent, Трамп прибыл в спортивный комплекс Kaseya Center, где проходил бой между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом, после 21:00 (04:00 по московскому времени). Он находился в окружении своей семьи и президента UFC Дэйна Уайта.

До этого Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

При этом первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад уточнил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашения с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана. По его словам, речь идет о 10 пунктах.

