Стало известно, почему Хаменеи может не дать подписать соглашение с США Хаменеи не даст подписать соглашение с США, если они не примут условия Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашения с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана, сообщил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад. По его словам, которые приводит агентство Fars, речь идет о 10 пунктах.

Если эти 10 условий не будут приняты, верховный лидер не даст разрешения на подписание, — отметил он.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

Ранее американский профессор Теодор Постол заявил, что США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.