«Очень умно построил объекты»: в США пожаловались на хитрый ход Ирана Профессор Постол: основной арсенал Ирана спрятан под землей и защищен от ударов

США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов, заявил американский профессор Теодор Постол в эфире YouTube-канала. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.

Иран очень умно, с большим расчетом и стратегическим мышлением, построил свои объекты в сети тоннелей. Поэтому даже если нанести удар по входу в тоннель, это не обязательно поразит сам военный объект. И это реальная проблема, с которой Израиль и Соединенные Штаты продолжат сталкиваться. Это подземные тоннели просто невозможно уничтожить, — отметил он.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».