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04 июня 2026 в 15:53

Новак признал сложную ситуацию с танкерами

Новак: мировой рынок столкнулся с нехваткой танкеров

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мировой рынок энергоресурсов столкнулся с нехваткой танкеров и резким ростом стоимости фрахта из-за закрытия Ормузского пролива и повреждения инфраструктуры в странах Персидского залива, заявил вице-премьер России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, мировая энергетика переживает стресс от кардинальных изменений в предложении.

Вице-премьер отметил, что ежедневно на рынки недопоступает примерно 12 млн баррелей — это чуть более 10% от общемирового предложения. В мировой же торговле доля выпадающих объемов еще выше — порядка 15–17%.

Кардинальные изменения в предложении формируют новые тенденции, в том числе и со стороны поведения потребителей. Меняются логистические маршруты, мы видим резкий рост фрахта, недостаток танкеров в целом для того, чтобы перевозить энергетические ресурсы, — добавил Новак.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что иранские власти не намерены взимать плату за проход через Ормузский пролив. По его словам, Тегеран будет брать деньги только за те услуги, которые окажет судам.

Власть
Александр Новак
танкеры
Ормузский пролив
Ближний Восток
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