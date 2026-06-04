HR-эксперт рассказала, сколько может получать официант HR-эксперт Зулия Лоикова: официант может получать около 400 тыс. рублей

Официанты могут получать около 400 тыс. рублей, рассказала «Москве 24» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. Она отметила, что такой доход возможен при высоком среднем чеке и большом потоке гостей.

Основной доход — чаевые: в хорошем ресторане с ними можно выходить на 100–250 тысяч рублей в месяц. В премиальных ресторанах принято оставлять 10–15% от чека, — объяснила Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что для такой работы важны грамотная речь, стрессоустойчивость, профессионализм, знание столового этикета и иностранных языков. По ее словам, начинать можно со стажировки в сетевом проекте с хорошим трафиком посетителей.

Ранее Лоикова рассказала, что летом школьники могут найти подработку в сфере услуг, в частности в точках общественного питания. Она отметила, что несовершеннолетние также могут рассмотреть вакансии вожатых и их помощников в детских лагерях.