Россиянам раскрыли, в каких случаях можно не оставлять чаевые в заведениях

Эксперт по этикету Богачева: чаевые можно не оставлять в точках быстрого питания

Чаевые допустимо не оставлять в заведениях быстрого обслуживания и местах, где человек часто обедает, заявила «Москве 24» эксперт по этикету Екатерина Богачева. Она напомнила, что смысл такого вознаграждения в том, чтобы выделить работу сотрудника и отблагодарить его.

С точки зрения этикета желательно оставлять около 10% от суммы чека, если обслуживание действительно понравилось или оно было длительным по времени (в ситуации празднования какого-то события). Однако, в случае когда персонал подошел к работе очень формально — не спешил принимать заказ, вел себя грубо и так далее, логично не оставлять на чай, — отметила Богачева.

По ее словам, чаевые не принято вручать лично в руки, оставлять на видном месте или делать это демонстративно, например, сопровождая передачу денег словами. Традиционный и самый правильный способ — положить деньги в папку со счетом. Также можно воспользоваться современным вариантом и перевести средства через электронные сервисы.

Ранее Богачева призвала не указывать на возраст пожилого человека, если появилось желание уступить ему место в транспорте, — это неэтично и может оскорбить его. Эксперт предостерегла от использования слов «бабушка» или «дедушка».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

