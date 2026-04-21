Россиянам раскрыли, в каких случаях можно не оставлять чаевые в заведениях Эксперт по этикету Богачева: чаевые можно не оставлять в точках быстрого питания

Чаевые допустимо не оставлять в заведениях быстрого обслуживания и местах, где человек часто обедает, заявила «Москве 24» эксперт по этикету Екатерина Богачева. Она напомнила, что смысл такого вознаграждения в том, чтобы выделить работу сотрудника и отблагодарить его.

С точки зрения этикета желательно оставлять около 10% от суммы чека, если обслуживание действительно понравилось или оно было длительным по времени (в ситуации празднования какого-то события). Однако, в случае когда персонал подошел к работе очень формально — не спешил принимать заказ, вел себя грубо и так далее, логично не оставлять на чай, — отметила Богачева.

По ее словам, чаевые не принято вручать лично в руки, оставлять на видном месте или делать это демонстративно, например, сопровождая передачу денег словами. Традиционный и самый правильный способ — положить деньги в папку со счетом. Также можно воспользоваться современным вариантом и перевести средства через электронные сервисы.

Ранее Богачева призвала не указывать на возраст пожилого человека, если появилось желание уступить ему место в транспорте, — это неэтично и может оскорбить его. Эксперт предостерегла от использования слов «бабушка» или «дедушка».