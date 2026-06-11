Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО

Мужчину, который обвиняется в похищении 10-летней девочки в Нижневартовске, заключили под стражу, заявили в объединенной пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на платформе МАКС. Фигурант уголовного дела проведет в СИЗО почти два месяца.

Нижневартовский городской суд <…> избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа 2026 года, — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина запугал ребенка и приказал выполнять его требования. На машине он привез девочку к себе домой, где удерживал до момента освобождения правоохранителями. Окончательное решение по делу будет принято после его поступления в суд и полного рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что девочка ушла из дома вечером 7 июня. Она собиралась погулять у Комсомольского озера. При этом родители знали, куда отправилась их дочь, — ребенок отпрашивался у мамы. Спустя двое суток после пропажи школьницу нашли живой.

До этого в Санкт-Петербурге фейковые полицейские похитили подростка, предполагая, что он причастен к мошенничеству. Злоумышленники представились правоохранителями, надели на него наручники, затолкали в автомобиль и какое-то время возили по городу.