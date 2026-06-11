Российский поселок попал под обстрел «Градом» ВСУ ударили «Градом» по поселку Белая Березка в Брянской области

ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Брянской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале. При обстреле из РЗСО «Град» повреждены здание администрации поселка, 10 многоквартирных и три частных дома.

Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РЗСО «Град». <...> Никто из жителей не пострадал, — написал Ковальчук.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) чрезвычайно важным сигналом. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.