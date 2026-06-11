Конфликт на рыбалке обернулся огнестрельными ранениями

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство двух рыбаков, сообщает Telegram-канал следственного управления СК РФ по региону. Пострадавших госпитализировали, подозреваемого арестовали.

По данным следствия, на берегу Волго-Донского канала между подозреваемым и двумя жителями Волгограда, прибывшими на рыбалку, произошел словесный конфликт из-за автомобиля потерпевших <...> Решив наказать обидчиков, мужчина произвел не менее двух выстрелов в потерпевших, оба мужчины получили огнестрельные ранения, — отметили в СК.

Один из пострадавших смог связаться с родственниками, которые вызвали скорую помощь и правоохранительные органы. Прибывшие на место врачи оперативно доставили раненых в больницу, при этом состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Ранее полиция Рязани задержала 29-летнего мигранта, который избил 26-летнего местного жителя до потери сознания и похитил его телефон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.