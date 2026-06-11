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11 июня 2026 в 16:05

Россиянам рассказали, как защитить дачные растения от жары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Аномальная жара на дачах требует комплексного подхода для защиты растений, напоминает «МК в Новосибирске». Эксперты подчеркнули, что растениям необходим режим полива и создание тени.

Сообщается, что поливать грядки следует утром до 08:00 и вечером после 20:00, избегая дневного полива. Еще одним действенным способом защиты является мульчирование — покрытие почвы вокруг растений слоем мульчи, толщина которого составляет от 5 до 10 сантиметров (это могут быть опилки, солома или подсушенная трава), предотвращает испарение влаги и защищает корни от перегрева.

Для создания тени над грядками можно использовать светлую ткань, марлю или картон. Также в жару следует полностью отказаться от внесения удобрений, так как они стимулируют ростовые процессы.

Ранее член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова рассказала, что июнь — месяц наибольшей активности вредителей на огородах и в садах, поэтому дачникам стоит провести профилактическую обработку растений инсектицидами до появления урожая. По ее словам, грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы и капустная белянка.

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