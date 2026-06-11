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11 июня 2026 в 16:00

Посадите этот «белый шар» в самый жаркий угол сада — и он зацветет помпонами с июля до заморозков

Фото: D-NEWS.ru
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Это растение покоряет своей пушистой красотой и неприхотливостью. Его соцветия-корзинки, напоминающие маленькие белые помпоны или облачка, покрывают куст так густо, что зелени почти не видно.

Белый агератум — его кустики вырастают компактными, высотой 15–30 см, с крепкими побегами, которые не разваливаются даже под дождем. Он прекрасно переносит стрижку и быстро восстанавливается.

Цветение начинается в конце июня и продолжается до самых заморозков в октябре, радуя глаз 3–4 месяца подряд. При этом агератум не требует постоянного внимания: он засухоустойчив, хорошо переносит жару и не страдает, если вы забыли его полить.

Единственный нюанс — при посадке выбирайте солнечное место: в тени агератум вытягивается и хуже цветет, однако легко мирится с полутенью.

При работе с растением стоит помнить, что его сок ядовит, поэтому лучше использовать перчатки и размещать его подальше от детей и домашних животных.

Ранее был назван кустарник, который цветет перламутровыми соцветиями.

Проверено редакцией
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