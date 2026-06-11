Фигуранты дела «Русагро» лишились имущества на полтриллиона рублей

На имущество обвиняемых по делу компании «Русагро» на сумму более 550 млрд рублей наложен арест, после чего оно было обращено в доход государства, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Данные меры стали результатом совместной работы СК и ФСБ по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших, передает ТАСС.

В результате организованной следователями и сотрудниками ФСБ России работы по защите имущественных прав и законных интересов потерпевших на имущество обвиняемых на сумму более 550 млрд рублей был наложен арест. Оно по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации обращено в доход государства, — сказано в сообщении.

Ранее замгенпрокурора РФ подал антикоррупционный иск с требованием обратить в доход государства активы, которые, по версии надзорного ведомства, были приобретены незаконно. В числе ответчиков по иску значатся основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович, его супруга и ряд других физлиц.

Также в Магаданской области завершили расследование уголовного дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова — его обвиняют в незаконной добыче золота почти на 100 млн рублей и легализации доходов. По версии следствия, бизнесмен без лицензии добыл драгоценный металл на одном прииске, а затем провел его через другую свою компанию.