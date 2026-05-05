Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса. По его информации, в пользу РФ были взысканы 3,8 млрд рублей, а также 275 млн рублей, которые бизнесмен хранил в иностранной валюте.

Кроме акций ГК «Русагро» по иску Генпрокуратуры суд передал в собственность государства деньги со счетов Мошковича и изъятые в ходе обыска в офисе и автомобиле на общую сумму более 3,8 млрд рублей, $1,8 млн и €1,6 млн, — сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства денежные средства, принадлежащие основателю компании «Русагро». Речь шла о сумме, превышающей 10,5 млрд рублей, находящейся на банковских счетах бизнесмена.

До этого Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро». Обеспечительная мера была принята по делу об изъятии активов основателя холдинга.