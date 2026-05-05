05 мая 2026 в 00:02

ГП РФ требует вернуть государству от основателя «Русагро» 10,5 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В рамках антикоррупционного иска Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства денежные средства, принадлежащие основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу. Речь идет о сумме, превышающей 10,5 млрд рублей, находящейся на банковских счетах бизнесмена, отмечается в документе, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Мошковичу Вадиму Николаевичу денежные средства, находящиеся на счетах в банках, на совокупную сумму в размере 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей, — указано в сообщении.

Сведения о том, в связи с какими именно нарушениями подан иск, в материале не раскрываются. Известно, что Вадим Мошкович является основателем и основным владельцем крупного агрохолдинга «Русагро», который включает в себя активы в различных регионах России.

До этого Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро». Обеспечительная мера была принята по делу об изъятии активов основателя холдинга.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего главу комитета по информатизации Ивана Громова и его брата Павла виновными в масштабном хищении бюджетных средств. По данным следствия, в период с 2013 по 2018 год фигуранты присвоили около 245 млн рублей через фиктивные госконтракты в сфере информационных технологий. Преступные доходы отмывались через частную фирму и распределялись между сообщниками.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
