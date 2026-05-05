ГП РФ требует вернуть государству от основателя «Русагро» 10,5 млрд рублей

В рамках антикоррупционного иска Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства денежные средства, принадлежащие основателю компании «Русагро» Вадиму Мошковичу. Речь идет о сумме, превышающей 10,5 млрд рублей, находящейся на банковских счетах бизнесмена, отмечается в документе, с которым ознакомилось агентство ТАСС.

Обратить в доход Российской Федерации принадлежащие Мошковичу Вадиму Николаевичу денежные средства, находящиеся на счетах в банках, на совокупную сумму в размере 10 млрд 658 млн 199 тыс. 288 рублей, — указано в сообщении.

Сведения о том, в связи с какими именно нарушениями подан иск, в материале не раскрываются. Известно, что Вадим Мошкович является основателем и основным владельцем крупного агрохолдинга «Русагро», который включает в себя активы в различных регионах России.

До этого Хамовнический суд Москвы арестовал почти 470 млн акций «Русагро». Обеспечительная мера была принята по делу об изъятии активов основателя холдинга.

