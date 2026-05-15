Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту регионов от подтоплений

Генпрокуратуре поручено проверить соблюдение регионами России требований по защите территорий и объектов от затоплений и разрушения берегов водных объектов, следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина. Доклад по итогам проверки должен быть представлен до 1 сентября.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения <...> запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, — говорится в документе.

Ранее заместитель полномочного представителя главы государства в ЦФО Алексей Еремин на церемонии официального представления врио главы региона Александра Шуваева заявил, что президент России Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Он ушел в отставку 13 мая по собственному желанию.

До этого Путин назначил Шуваева временно исполняющим обязанности главы Белгородской области. Прежде он занимал пост замгубернатора Иркутской области. Он является Героем России, принимал участие в СВО, где дослужился до звания генерал-майора.