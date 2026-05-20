В Генпрокуратуре России указали на проблему в работе приставов Генпрокурор Гуцан: затягивание приставами исполнения решений остается проблемой

Затягивание исполнения судебных решений по искам прокуроров остается одной из серьезных проблем в работе судебных приставов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ со ссылкой на генпрокурора Александра Гуцана. В ведомстве также указали на системные недостатки в управлении изъятым имуществом и контроле за его сохранностью.

В надзорном ведомстве также сообщили о системных просчетах в деятельности Росимущества и службы судебных приставов. Речь идет о недостаточно эффективном управлении активами, обеспечении их сохранности, реализации и вовлечении в хозяйственный оборот.

Ранее Гуцан в ходе выступления в Совфеде заявил, что жертвам телефонных мошенников в России в 2025 году удалось возместить лишь 8% ущерба. Он добавил, что раскрываемость таких преступлений остается низкой.

До этого генпрокурор предложил законодательно запретить поступление на государственную службу лицам, уволенным за утрату доверия из-за коррупционных нарушений. По его словам, такая мера позволит очистить государственный аппарат от недобросовестных сотрудников.