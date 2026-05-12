Заслуженный строитель России заинтересовал Генпрокуратуру

Генпрокуратура России призвала обратить в доход государства имущество заслуженного строителя РФ Юрия Шеляпина, передает ТАСС. Аналогичное требование было выдвинуто в адрес его жены Ольги и дочери — совладелицы банка «Эко-инвест» — Ольги Ярцевой.

В суд поступил иск первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. <...> Ответчиками проходят ООО «Золотой ветер ХХ», Шеляпин Ю. Е., Шеляпина О. Р., Ярцева О. Ю., Юдина И. В., — сообщили в суде.

Отмечается, что Шеляпин окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Заслуженный строитель РФ учился по специальности «теплоснабжение, отопление и вентиляция». Он участвовал в возведении объектов космодрома Байконур и аэровокзала Внуково.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича. В пользу РФ были взысканы 3,8 млрд рублей, а также 275 млн рублей, которые бизнесмен хранил в иностранной валюте.