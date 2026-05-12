День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 17:05

Заслуженный строитель России заинтересовал Генпрокуратуру

Генпрокуратура потребовала изъять имущество у заслуженного строителя Шеляпина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Генпрокуратура России призвала обратить в доход государства имущество заслуженного строителя РФ Юрия Шеляпина, передает ТАСС. Аналогичное требование было выдвинуто в адрес его жены Ольги и дочери — совладелицы банка «Эко-инвест» — Ольги Ярцевой.

В суд поступил иск первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. <...> Ответчиками проходят ООО «Золотой ветер ХХ», Шеляпин Ю. Е., Шеляпина О. Р., Ярцева О. Ю., Юдина И. В., — сообщили в суде.

Отмечается, что Шеляпин окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Заслуженный строитель РФ учился по специальности «теплоснабжение, отопление и вентиляция». Он участвовал в возведении объектов космодрома Байконур и аэровокзала Внуково.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства активов основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича. В пользу РФ были взысканы 3,8 млрд рублей, а также 275 млн рублей, которые бизнесмен хранил в иностранной валюте.

Общество
суды
Генпрокуратура
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жара до +32, духота и тропические ливни с грозами: погода в Москве в июле
Слуцкий сообщил, что США могут обвинить Киев в создании полигона для биооружия
Экс-нардеп объяснил, почему Мендель могла изменить отношение к Зеленскому
«Уже в июне»: Каллас раскрыла, на какое оружие пойдет новый кредит Киеву
Мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на автомобиль
Дмитриев раскрыл неприятную для Германии правду
«Ни в коем случае»: Фицо ответил на вопрос об участии Словакии в конфликтах
«Литрес» начал удалять некорректные маркировки о наркотиках с детских книг
Лавров раскрыл методику давления Запада на покупателей российской нефти
В Госдуме увидели сигнал Западу в словах Путина о «Сармате» и «Орешнике»
Нацбанк Казахстана выпустил коллекционную монету в честь Золотой Орды
Пожар на мусоросортировочном комплексе начался в Долгопрудном
Убрали в ящик: родителям дали по 20 лет колонии за смерть дочери
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 40 БПЛА
«Пистолет ко лбу»: пять шок-пророчеств Мендель о жутком конце Зеленского
Названы наиболее популярные города юга России для покупки квартиры
Синоптик рассказал, когда в Москве рассеется туман и начнется потепление
Стало известно, когда в России запустят посадку в самолет по биометрии
Собака вцепилась в руку 13-летней школьницы после попытки ее погладить
Стало известно, сколько Самойлова задолжала налоговой
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.