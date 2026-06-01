В Роскомнадзоре опровергли блокировку Python

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не ограничивает доступ к Python Package Index, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». В РКН добавили, что не фиксируют проблем с доступом к ресурсу.

Пользователи сегодня, 1 июня, сообщили о сбоях в работе PyPI — главного репозитория Python‑пакетов. По информации профильных ресурсов, соединение обрывается на этапе TLS. Подобная ситуация уже происходила с ИИ‑сервисом DeepSeek в конце мая.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании DeviantArt, Inc. штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещенную к распространению на территории России. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому детали претензий к компании не раскрываются.

До этого в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство составило и направило в суд административные протоколы в отношении нескольких компаний, в том числе иностранных игровых студий, за отказ выполнять требования российского законодательства о персональных данных. Речь идет о нарушении части 5 статьи 18 закона «О персональных данных».