01 июня 2026 в 19:27

В Роскомнадзоре опровергли блокировку Python

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не ограничивает доступ к Python Package Index, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». В РКН добавили, что не фиксируют проблем с доступом к ресурсу.

Пользователи сегодня, 1 июня, сообщили о сбоях в работе PyPI — главного репозитория Python‑пакетов. По информации профильных ресурсов, соединение обрывается на этапе TLS. Подобная ситуация уже происходила с ИИ‑сервисом DeepSeek в конце мая.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании DeviantArt, Inc. штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещенную к распространению на территории России. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому детали претензий к компании не раскрываются.

До этого в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство составило и направило в суд административные протоколы в отношении нескольких компаний, в том числе иностранных игровых студий, за отказ выполнять требования российского законодательства о персональных данных. Речь идет о нарушении части 5 статьи 18 закона «О персональных данных».

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

