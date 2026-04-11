Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 15:10

Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о получении доступа к конфиденциальным данным Rockstar Games через облачную среду Snowflake, сообщает портал hackread.com. Злоумышленники опубликовали в даркнете сообщение с требованием выкупа. В случае отказа платить хакеры угрожают обнародовать похищенную информацию, в том числе, о разработке игры GTA 6.

Платите или мы сольем данные. Это последнее предупреждение, крайний срок до 14 апреля 2026 года, после чего мы сольем данные и создадим вам несколько раздражающих проблем, — гласит текст ультиматума киберпреступников.

Взлом произошел не напрямую, а через стороннюю SaaS-платформу Anodot. Киберпреступники смогли извлечь токены аутентификации, которые служили ключами для входа в связанные учетные записи Snowflake. Благодаря этому злоумышленники действовали под видом легитимных пользователей, что позволило им долгое время оставаться незамеченными.

Эксперты отмечают, что от подобной схемы уже пострадали несколько крупных организаций. Сейчас Rockstar Games предстоит принять сложное решение, чтобы не стать центром очередного громкого скандала в игровой индустрии.

Ранее группировка ShinyHunters совершила кибератаку на облачные серверы Еврокомиссии. Им удалось похитить 340 гигабайт конфиденциальной информации, включая личные данные еврочиновников, их переписку и адреса электронной почты.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.