Roblox возвращается? Что сказали в Минцифры, когда разблокируют игры

Минцифры и РКН поддержали разблокировку в России игровой платформы Roblox. Почему ее запретили, что изменилось, с какими угрозами могут столкнуться дети в Roblox?

Roblox разблокируют? Что сказали в Минцифры и РКН

Минцифры и Роскомнадзор призвали правоохранительные органы поддержать разблокировку Roblox в России. Согласно заявлению ведомства в мессенджере МАКС, компания дала гарантию, что будет соблюдать российское законодательство.

Переговоры с американской Roblox Corporation завершились в начале июня. В ходе переговоров в компании признали, что методы защиты детей на платформе были неэффективными. В июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select) и «комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

«Министерство и РКН ведут прямой диалог с операторами зарубежных цифровых сервисов, в том числе с теми, чья деятельность была ограничена», — подчеркнули в Минцифры.

Ранее, в апреле, Таганский суд Москвы оштрафовал Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Был назначен штраф 8 млн рублей.

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Почему в России решили заблокировать Roblox, что не так с платформой

Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года. В РКН заявили, что неоднократно призывали администрацию платформы удалить запрещенные материалы и «недетский» контент, однако не добились результата.

В РКН назвали главными причинами «систематическое распространение ЛГБТ-контента», а также игры, в которых несовершеннолетним пользователям предлагалось поучаствовать в терактах, нападениях на школы и азартных играх. Кроме того, на Roblox жаловались из-за случаев сексуальных домогательств и вымогательства интимных изображений в обмен на игровую валюту и вещи.

Экс-председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил NEWS.ru, что вокруг Roblox гремят скандалы по всему миру.

«В Америке скандал не меньше, чем у нас. Платформа скандальная, не на пустом месте появились к ней претензии. Это рассадник педофилов с совершенно непотребным контентом. Получили то, что заслужили», — объявил Боярский.

Roblox заблокирован во многих странах мира, в том числе в Китае, Турции, Вьетнаме, КНДР, Ираке, Кувейте, Катаре, Омане, Иордании, Алжире, на Мальдивах, в Мьянме, Гватемале и в ОАЭ. В большинстве случаев причиной блокировки стала предполагаемая опасность для детей и «несоответствие моральным ценностям».

В то же время платформу хвалят за уникальную комбинацию доступности, бесконечного разнообразия контента и возможностей для творчества и заработка: дети, подростки и взрослые в Roblox имеют возможность с нуля осваивать программирование и гейм-дизайн, создавать игры в любых жанрах и зарабатывать на этом, не завися от крупных игровых издательств и сетей распространения.

Почему Roblox называют опасным для детей

Roblox является одной из самых популярных онлайн-платформ в мире: на июнь 2026 года суточная аудитория составляет порядка 132 млн человек (до 2,6 млн человек в сети одновременно). Порядка 40% пользователей — младше 13 лет, в то же время взрослая аудитория постоянно растет и сейчас превышает 26%.

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Kaspersky Daily называет ключевыми рисками для детей в Roblox контакт со злонамеренными взрослыми, знакомство с неприемлемым взрослым контентом, онлайн-травлю со стороны сверстников и чрезмерные траты на внутриигровые покупки («скины» для персонажей, «уникальные» игровые предметы и тому подобные рейтинговые траты).

По количеству киберпреступлений Roblox уступает только другой сверхпопулярной платформе — Minecraft. Чаще всего юные пользователи становятся жертвами фишинга и буллинга; также известны случаи, когда дети становились жертвами педофилов, с которыми познакомились при онлайн-общении в Roblox.

Специалисты по кибербезопасности рекомендуют такие способы минимизации угрозы ребенку в Roblox:

настроить родительский контроль, фильтровать контент, устанавливать возрастные ограничения и лимитировать время игры;

скрывать личные данные пользователей;

контролировать контакты и ограничить возможность получения заявок в друзья;

объяснить ребенку, что не надо выходить во внешние мессенджеры для общения с незнакомцами;

рассказать ребенку о киберугрозах, важности защиты личных данных и опасности сомнительных ссылок;

играть вместе с детьми, чтобы понять, с чем сталкивается ребенок в игре, и вовремя заметить потенциальные угрозы.

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