Новое нападение на школу? Резня в Подмосковье: что произошло, сколько жертв

Новое нападение на школу? Резня в Подмосковье: что произошло, сколько жертв

Ученик седьмого класса устроил резню в школе в Подмосковье. Что произошло, сколько жертв, что известно о нападавшем?

Что произошло в школе в Подмосковье, есть ли жертвы

Школьник напал с ножом на одноклассника перед уроками. Нападение произошло в поселке Свердловский (пригород Щелково). СМИ утверждают, что все случилось утром перед уроками. Предварительно между мальчиками произошел личный конфликт, после чего один трижды ударил другого ножом, пострадавший госпитализирован.

По предварительным данным, конфликт произошел в школе имени М. П. Марченко.

У пострадавшего школьника не менее трех ножевых ранений, его госпитализировали в состоянии средней тяжести в Королевскую больницу. В настоящее время нападавший задержан. Угрозы здоровью пострадавшего школьника нет, была проведена срочная операция, уточняют СМИ.

Уголовное дело возбуждено после нападения подростка с ножом в школе в Подмосковье, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Что известно о напавшем на школьника в Свердловском

Telegram-канал Mash пишет, что причиной нападения стала «ненависть к отличникам». Источник добавил, что при себе у подростка были два ножа и легковоспламеняющаяся жидкость.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По информации Telegram-канала Baza, ранивший сверстника 15-летний молодой человек анонсировал нападение в Сети и совершил его «из чувства ненависти к „пацанской иерархии“». Об этом он писал своему другу еще несколько лет назад.

По словам одноклассников, парень собирался напасть еще как минимум на шесть человек, в том числе на учительницу. При этом в беседах со своим другом он подчеркивал, что он якобы «не такой», как другие школьники, совершавшие нападения.

Сколько нападений на школы в России произошло в 2026 году

С конца 2025 года в России произошла серия нападений на школы и колледжи.

15 декабря в Санкт-Петербурге ученик 9-го класса несколько раз ударил ножом в спину учительницу математики, затем попытался покончить с собой; женщина потеряла много крови.

16 декабря в подмосковном Одинцово ученик 9-го класса в балаклаве и с имитацией «пояса шахида» собирался убить учительницу математики в элитной школе Горки-2; в коридоре он погнался за младшеклассниками и убил 10-летнего мальчика из таджикской семьи.

22 января в Нижнекамске в лицее № 37 ученик 7-го класса взорвал три мощные петарды и ранил ножом в руку женщину-вахтера. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего.

3 февраля ученик 9-го класса открыл стрельбу из страйкбольного автомата в классе уфимской гимназии № 16, легко ранил учителя истории, с которым у него был конфликт.

В тот же день в Кодинске, Красноярский край, 14-летняя школьница напала на учительницу и ранила сверстницу ножом.

4 февраля в Красноярске в школе № 153 ученица 8-го класса облила одноклассников бензином и подожгла, после чего напала с молотком. Предположительно, причиной стало то, что они дразнили ее из-за лишнего веса и неформальной одежды.

11 февраля произошло нападение на колледж в Анапе: учащийся принес ружье и застрелил охранника, получили ранения женщина на улице и один из студентов.

19 февраля произошло нападение в школе в Александровске (Пермский край): один из учеников напал с ножом на одноклассника.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил, что с начала 2026 года сотрудники правоохранительных органов предотвратили 21 нападение на школы в 15 регионах России.

