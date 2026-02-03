Нападение на школу в Уфе 3 февраля: кто стрелял, сколько жертв, подробности

Один из учеников устроил стрельбу в гимназии в Уфе. Что известно о нападении на школу 3 февраля, сколько жертв, пострадавших, что с нападавшим?

Что известно о нападении на гимназию в Уфе 3 февраля

Ученик 9-го класса совершил нападение на школу в Уфе, сообщили СМИ. Злоумышленник был оперативно задержан Росгвардией.

Инцидент произошел в уфимской гимназии № 16. Telegram-канал «112» пишет, что девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и начал стрелять на уроке. За день перед нападением школьник, одетый во все черное, сфотографировал себя в зеркале с оружием. Нападение произошло на третьем уроке.

Оперативные службы прибыли в гимназию № 16 после нападения. Прибыл также глава МВД Башкортостана майор полиции Александр Воронежский.

«По предварительной информации, один из учеников 9-го класса гимназии № 16 прошел на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он был задержан. Выясняются обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Учеников 1, 5 и 9-х классов успели эвакуировать в подвал. SHOT отмечает, что 3 февраля в учреждении проходила учебная тревога, поэтому не все осознали реальность нападения.

Сколько жертв после стрельбы в школе в Уфе 3 февраля

По данным СМИ, оружием девятиклассника был страйкбольный автомат, стреляющий пластиковыми шариками. Другие источники утверждают, что у него было травматическое оружие.

Изначально сообщали, что был ранен один человек — учитель. Однако первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг эту информацию.

«Пострадавших нет», — объявил Кильсенбаев в своем Telegram-канале.

Между тем Baza указывает, что напавший на уфимскую школу ранил учителя истории Тимура С. В своих соцсетях девятиклассник неоднократно высказывался негативно о педагоге, хотя тот относился к нему нормально.

Кто напал на школу в Уфе, что о нем известно

По данным SHOT, школьника, напавшего на гимназию в Уфе, зовут Вадим. Он недавно перевелся в учебное заведение, не смог влиться в коллектив и конфликтовал с учителями и одноклассниками.

«112» пишет, что Вадим вел свой Telegram-канал, в котором подробно рассказывал о своей жизни, возмущался, что его перевели в другой класс, и утверждал, что «в целом разочаровался в жизни». Подросток жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников и заявил, что ему ничего не остается, кроме как «сделать что-то плохое».

Фотографию с оружием он опубликовал в своем канале незадолго до нападения. Данных о его связах с какими-то деструктивными организациями или сектами нет.

