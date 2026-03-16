16 марта 2026 в 05:24

На Кубани вспыхнула нефтебаза из-за атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе начался в промзоне Лабинска на Кубани из-за атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Возгорание произошло на территории нефтебазы в промзоне Лабинска в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА, информировали в канале оперативного штаба региона в Telegram. Авторы публикации отметили, что никто не пострадал.

В оперштабе добавили, что в тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее система ПВО Минобороны уничтожила еще 20 летевших на Москву беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин указал, что на местах работают специалисты. Последний пост о дронах появился в 03:24 мск. В среднем Собянин отчитывался о работе ПВО каждые 10–15 минут.

В Министерстве обороны РФ также передавали, что за прошедшие 24 часа российские системы ПВО ликвидировали две ракеты «Нептун» производства Украины, 605 дронов самолетного типа, а также 12 реактивных боеприпасов, выпущенных из установок HIMARS. В оборонном ведомстве дополнительно проинформировали об уничтожении четырех управляемых авиабомб.

