15 марта 2026 в 12:42

В МО подсчитали сбитые ракеты «Нептун» ВСУ за сутки

Российская ПВО за сутки уничтожила 605 дронов и два «Нептуна» ВСУ

Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили две украинские ракеты «Нептун», 605 беспилотников самолетного типа и 12 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что сбиты четыре управляемые авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», четыре управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 28-й украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. По словам градоначальника, на месте падения обломков сбитого дрона сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, командир расчета ЗРК «ТОР-М1» 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона Олег Наумов рассказал, что подготовка комплекса ПВО к уничтожению одного беспилотника занимает семь секунд, и такое время было зафиксировано во время массированных атак. Военнослужащий отметил, что отражение налетов дронов стало рутинной работой для расчетов ПВО ВС России.

