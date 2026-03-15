В МО подсчитали сбитые ракеты «Нептун» ВСУ за сутки Российская ПВО за сутки уничтожила 605 дронов и два «Нептуна» ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили две украинские ракеты «Нептун», 605 беспилотников самолетного типа и 12 реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также уточнили, что сбиты четыре управляемые авиабомбы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 28-й украинский беспилотник, летевший в сторону столицы. По словам градоначальника, на месте падения обломков сбитого дрона сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, командир расчета ЗРК «ТОР-М1» 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона Олег Наумов рассказал, что подготовка комплекса ПВО к уничтожению одного беспилотника занимает семь секунд, и такое время было зафиксировано во время массированных атак. Военнослужащий отметил, что отражение налетов дронов стало рутинной работой для расчетов ПВО ВС России.