15 марта 2026 в 16:45

Трое мирных жителей были серьезно ранены при ударе ВСУ по Курской области

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины атаковали поселок Коренево в Кореневском районе Курской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате пострадали трое мирных жителей: две женщины в возрасте 56 и 49 лет, а также 57-летний мужчина. Все они получили серьезные ранения.

В результате удара у 56-летней женщины слепое осколочное ранение правого плеча и бедра. У 49-летней женщины касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги. У 57-летнего мужчины касательное осколочное ранение головы, слепое осколочное ранение спины, руки, стопы, плеча и кисти, повреждения груди, — говорится в сообщении.

Он уточнил, что пострадавшим оказана первая помощь. В скором времени их доставят в курскую областную больницу.

Желаю скорейшего выздоровления! — добавил глава региона.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотников пострадал мирный житель. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины нанесли удар по территории сельскохозяйственного предприятия, применив дроны-камикадзе.

