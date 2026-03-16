16 марта 2026 в 04:30

Ветеринар развеял популярный миф о чипировании животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Процедура чипирования домашних питомцев абсолютно безопасна и не приводит к возникновению воспалений или онкологических заболеваний, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По словам эксперта, современные технологии свели к минимуму риск миграции или отторжения имплантов.

Процедура чипирования питомцев абсолютно безопасна. Чип не вызывает никаких местных воспалительных реакций или роста новообразований. Другое дело, что иногда организм все-таки чувствует, что под кожу попал инородный предмет. В крайне редких случаях чипы могут мигрировать или даже выпадать. К счастью, сейчас таких случаев все меньше и меньше, — пояснил Шеляков.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что каждый год в конце дачного сезона бездомными становятся около 100 тыс. питомцев. По его словам, нужно вводить учет домашних животных, но только 20 регионов России пока пошли на этот шаг.

До этого стало известно, что в России могут принять законопроект, устанавливающий максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ, автором которого стал депутат Госдумы Евгений Марченко, предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения.

животные
питомцы
ветеринары
мифы
Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
