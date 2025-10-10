Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 07:20

Россиянам могут ограничить число кошек и собак в квартирах

Депутат Марченко предложил ограничить количество собак и кошек в квартире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России могут принять законопроект, устанавливающий максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ, автором которого стал член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения, пишет ТАСС.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров жилой площади будет разрешено содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки.

Исключение составят собаки-проводники, на которых ограничения распространяться не будут. Временное превышение норм допускается только при рождении потомства — до достижения детенышами шестимесячного возраста.

В пояснительной записке депутат отмечает, что текущее законодательство не ограничивает количество питомцев в квартирах. Это часто приводит к антисанитарии и нарушению санитарных норм.

На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований, — говорится в документе.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову включить в законопроект об учете животных норму о введении электронного ветеринарного паспорта через «Госуслуги». Ветеринарные паспорта и документы о вакцинации животных сейчас оформляются в бумажном формате. Парламентарии уверены, что это повышает вероятность утраты и повреждения документов, а также затрудняет проверку их подлинности.

животные
квартиры
депутаты
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим чак-чак — медовое татарское печенье по классическому рецепту
Десяток дронов атаковали Черное море за один час
Московские врачи спасают 87-летнюю народную артистку с больным сердцем
Необычный дрон-октокоптер начал помогать российским бойцам в зоне СВО
На Иркутском авиазаводе построили первый опытный образец самолета Як-130М
Стало известно о массированном ударе по украинской энергетике
Православным россиянам назвали самые мощные молитвы
«Уже 7304,6 рубля»: эксперт о продуктовой корзине и ценах на топливо
«Аварийные» последствия взрывов настигли Сумскую область
ВСУ «надули» на $20 млн, «мясные» новобранцы: новости СВО к утру 10 октября
Жизнь за границей, слова об СВО, мечта сыграть Пугачеву: где сейчас Шмыкова
В России определили сроки получения начального общего образования
«Начали охват»: военэксперт узнал о ситуации в Боровской Андреевке
Озвучено, что стало с правами на песни Земфиры в России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 октября: инфографика
Днепр охватили пожары и перебои со светом после ночных взрывов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 октября
Более 20 украинских дронов заметили в небе над Россией ночью
Сенат США включил Украину в план военных расходов на 2026 год
Киев содрогнулся от взрывов четвертый раз за ночь
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.