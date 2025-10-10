Россиянам могут ограничить число кошек и собак в квартирах Депутат Марченко предложил ограничить количество собак и кошек в квартире

В России могут принять законопроект, устанавливающий максимальное количество домашних животных в квартирах. Документ, автором которого стал член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко, предусматривает привязку норм содержания питомцев к площади жилого помещения, пишет ТАСС.

Законопроект уже направлен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Согласно инициативе, на каждые 18 квадратных метров жилой площади будет разрешено содержать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки.

Исключение составят собаки-проводники, на которых ограничения распространяться не будут. Временное превышение норм допускается только при рождении потомства — до достижения детенышами шестимесячного возраста.

В пояснительной записке депутат отмечает, что текущее законодательство не ограничивает количество питомцев в квартирах. Это часто приводит к антисанитарии и нарушению санитарных норм.

На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований, — говорится в документе.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову включить в законопроект об учете животных норму о введении электронного ветеринарного паспорта через «Госуслуги». Ветеринарные паспорта и документы о вакцинации животных сейчас оформляются в бумажном формате. Парламентарии уверены, что это повышает вероятность утраты и повреждения документов, а также затрудняет проверку их подлинности.