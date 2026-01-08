В МИД РФ жестко поставили на место «коалицию желающих» Захарова: западные военные на Украине станут для России законной целью

Подразделения западных военных и техника на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законных целей, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на подписание членами «коалиции желающих» декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира».

Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации. Данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность, — сказала Захарова.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подчеркнул, что декларация о возможном размещении многонационального контингента на Украине после кризиса приблизила мир к угрозе нового мирового вооруженного противостояния. Он назвал подписанный в Париже документ крупной политической провокацией, нацеленной на срыв завершения конфронтации и эскалацию глобального противостояния.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил, что мирное соглашение по завершению украинского кризиса практически полностью готово. По его словам, также следует ожидать утверждения ряда дополнительных договоренностей.