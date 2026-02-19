В МИД жестко объяснили, почему Европе не место за столом переговоров Замглавы МИД РФ Галузин: участие ЕС в переговорах по Украине сложно представить

Участие стран Европейского союза в переговорах по урегулированию на Украине трудно себе представить, учитывая их заявления о том, что они платят за эту конфликт, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Дипломат обратил внимание на риторику европейских политиков, которые сами ставят себя в двусмысленное положение, передает ТАСС.

Он напомнил о недавнем высказывании главы МИД одной из стран НАТО. Тот заявил, что европейские члены Альянса должны присутствовать за столом переговоров, поскольку именно они финансируют военные действия. Замминистра задался вопросом, как можно воспринимать подобную логику всерьез.

Как вы себе представляете участие в переговорах человека, или государства, или группы государств, которые считают, что они должны быть за столом переговоров, потому что они «платят за войну»? То есть люди, которые платят за войну, должны сидеть за столом переговоров? <…> Как вы себе это представляете? — возмутился Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль объявит место и дату следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика. По его словам, работа сейчас находится на этапе, который не предполагает открытого обсуждения, и Москва не намерена раскрывать детали.