19 февраля 2026 в 12:42

Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине

Песков заявил об отсутствии конкретики о месте следующих переговоров по Украине

Кремль объявит место и дату следующего раунда переговоров по Украине, как только появится конкретика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, работа сейчас находится на этапе, который не предполагает открытого обсуждения, и Москва не намерена раскрывать детали, передает РИА Новости.

Мы пока не анонсируем. Как только будет конкретика, так же, как в прошлый раз, мы вас сразу же проинформируем, — отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры могут снова пройти в Швейцарии. По его словам, важно проводить подобные встречи в Европе.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков между тем допустил, что президент США Дональд Трамп может надавить на Зеленского после его явного демарша и тем самым повлиять на ход переговоров. По его мнению, американский лидер прекрасно понимает, что Киев намеренно затягивает процесс.

