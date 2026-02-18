Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский озвучил условие вывода ВСУ из Донбасса

Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать обоюдный вывод войск из Донбасса

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Киев готов обсуждать взаимный отвод вооруженных сил с линии соприкосновения в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы американского издания Axios. По его словам, любое мирное соглашение, которое будет предусматривать односторонний вывод подразделений ВСУ из этого региона, неизбежно столкнется с неприятием со стороны украинского общества.

Люди никогда мне этого не простят. Никогда, — сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил мнение, что реальный прорыв в территориальном вопросе возможен исключительно в ходе личной встречи с лидером России Владимиром Путиным. Как рассказал Зеленский, американские переговорщики в беседе с ним заверили, что Москва искренне стремится к завершению конфликта. В ответ он призвал их не продвигать сценарий мирного урегулирования, который будет воспринят украинцами как собственное поражение.

Американская сторона, в свою очередь, выдвинула идею превратить Донбасс в демилитаризованную и свободную экономическую зону. Между Вашингтоном и Киевом также была достигнута договоренность, согласно которой итоговое мирное соглашение должно быть вынесено на всеукраинский референдум.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что референдум, призванный утвердить изменения в Конституции Украины относительно ее курса в НАТО, способен стать поводом для оправдания затягивания военных действий. Инициатива его проведения должна исходить от главы государства. Однако действующий президент уклоняется от персональной ответственности.

