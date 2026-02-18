Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 18:23

Экс-нардеп ответил, когда может измениться ход переговоров по Украине

Экс-нардеп Марков: Трамп может надавить на Зеленского после его демарша

Фото: Federal Department of Foreign Af/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп может надавить на президента Украины Владимира Зеленского после его явного демарша и тем самым повлиять на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. Он отметил, что лидер США прекрасно понимает, что украинская власть намеренно затягивает процесс.

Трамп понимает, что Украина тянет время. Но он тоже зависим от своих внутриполитических раскладов. Ему нужен явный демарш Украины для того, чтобы он мог объяснить своему избирателю, почему он [отказался от военной поддержки и передачи разведданных]. То есть Трампу, чтобы не быть обвиненным в работе на Россию, нужно показать явную деструктивную позицию Украины. Как мне кажется, она уже должна была проявиться, и он поставил дедлайн. Он много дедлайнов ставил, но, мне кажется, этот уже последний — до 15 мая. Я думаю, что даже и до этого не дотянет, потому что мы уже видим раздражительность Зеленского, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что президент Украины только имитирует желание завершить конфликт. По словам бывшего депутата Рады, украинский политик осознает последствия открытой конфронтации с США, которая приведет к быстрому поражению ВСУ.

Зеленский балансирует и пытается находить компромиссы. Но если он пойдет ва-банк, а исключать ничего нельзя, это уже будет полный разрыв с американцами. Украинцы тянут время, имитируют желание вести переговоры. Они же понимают последствия жесткой конфронтации с американцами: это прекращение поставок вооружения и отключение от разведданных. Вполне вероятно отключение от Starlink — это быстрое поражение, — резюмировал Марков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что часть украинской делегации, вероятно, будет срывать мирные переговоры по приказу Зеленского. В то же время, по его мнению, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подконтрольны США.

Софья Якимова
