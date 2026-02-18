Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:54

«Другие как обезьяны»: Царев о переговорной группе Украины

Царев: часть украинской делегации будет срывать переговоры по приказу Зеленского

Отъезд украинской делегации от отеля «Интерконтиненталь» в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины. Отъезд украинской делегации от отеля «Интерконтиненталь» в Женеве после окончания переговоров представителей России, США и Украины. Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Часть украинской делегации, вероятно, будет срывать мирные переговоры по приказу президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. В то же время, по его мнению, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подконтрольны США.

Соединенные Штаты смогли добиться того, чтобы в переговорную группу вошли Буданов, Арахамия и Умеров. Также есть другие члены делегации, которых заставил включить Зеленский. Они ведут себя, действительно, как обезьяны, слезшие с дерева, так как, думаю, украинский президент поручил срывать переговоры. Умеров — гражданин Соединенных Штатов, живет там и полностью им подконтролен. Если он будет чудить, то, полагаю, легко будет возбуждено уголовное дело внутри США за разворовывание американской помощи в то время, когда он был министром обороны Украины, — предположил Царев.

Он подчеркнул, что Арахамия, в свою очередь, поддерживал подписание стамбульских соглашений и неоднократно высказывал недовольство об отказе от них. Буданов, по словам экс-нардепа, будучи разведчиком, пользуется уважением как в ЦРУ, так и в Пентагоне. Царев предположил, что именно эти структуры оказали влияние на его назначение главой офиса президента Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что Буданов продвигает интересы США и выражает позицию главы Белого дома Дональда Трампа, выступающего за мирное разрешение конфликта. По его мнению, в Киеве сейчас идет противостояние между американской и британской разведками, чьи цели кардинально различаются.

