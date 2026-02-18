Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:11

Экс-депутат Рады объяснил, почему Буданов выступает за завершение конфликта

Экс-нардеп Марков: Буданов озвучивает позицию Трампа по конфликту на Украине

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов действует в интересах США и озвучивает точку зрения главы Белого дома Дональда Трампа, который настаивает на мирном урегулировании конфликта, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, в Киеве сейчас идет борьба между американской и британской агентурой, интересы которых кардинально разошлись.

Сейчас на Украине идет борьба американской агентуры, которую представляет Буданов, с британской. Мы же видим, там советники уже бегали во время переговоров в Женеве. Эти европейские шакалы дежурили в холле: британцы, французы, немцы. Просто у британцев и американцев сейчас разошлись интересы, и Буданов озвучивает позицию Трампа, который настаивает на мирном соглашении. Он проводит политику американцев, а Андрей Ермак (экс-глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) и Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) — это прямая британская агентура. Они настаивают на продолжении конфликта, имитируя переговоры и желание добиться мира, — пояснил Марков.

Он также предположил, что арест бывшего главы Минюста Украины Германа Галущенко является недвусмысленным сигналом Зеленскому со стороны американцев. Экс-депутат Рады не исключил, что Трамп может в любой момент добиться отставки Зеленского.

Я думаю, арест Галущенко — это еще один звоночек со стороны американцев. Если Трамп психанет, он может смести Зеленского, как крошки со стола, чтобы привести к власти тех, с кем можно о чем-то договориться. Действующий президент Украины недоговороспособен. Тем более мы видим позицию Британии, откровенно враждебную по отношению к нам. Это многовековая история, — подытожил Марков.

Ранее сообщалось, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США. По данным британских журналистов, Буданов полагает, что оперативное заключение соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева.

