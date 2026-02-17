Украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США, передает The Economist. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, по данным издания, полагает, что оперативное заключение соглашения с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева, поскольку «окно возможностей может скоро закрыться».

Как пишет издание, в то же время часть украинской делегации в Женеве не отказалась от влияния бывшего главы администрации Андрея Ермака. По мнению авторов публикации, его последователи менее склонны к быстрому заключению мира при содействии Вашингтона. Что же касается самого Зеленского, то ему приходится балансировать между двумя лагерями. При этом, как сообщает источник, глава государства имеет и собственные идеи.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что британцы прибыли в Женеву с целью продемонстрировать свою значимость. По его словам, действия Великобритании носят имиджевый характер, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Эксперт также предположил, что британцы проведут отдельные двусторонние встречи по вопросу Ирана как с американцами, так и с украинской делегацией.