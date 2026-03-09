Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане

На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля N12: между США и Израилем нарастает напряженность из-за ударов по Ирану

Вашингтон недоволен масштабом авиаударов Тель-Авива по иранским нефтяным объектам, сообщил израильский «12-й телеканал» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, израильтяне предупредили американцев о намерении атаковать, но «не сообщили, что это будет настолько масштабно».

Мы считаем, что это была плохая идея, — передает телеканал слова чиновника.

Сообщение появилось на фоне заявления представителя иранского парламента Исмаила Хосейни, который указал на удары по четырем нефтехранилищам в Иране. Атаки привели к росту цен на нефть, что сильно повлияло на мировую экономику.

Ранее сообщалось, что мировой нефтяной рынок лихорадит на фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Стоимость Brent вплотную приблизилась к психологической отметке в $100 (8,3 тыс. рублей) за баррель, подскочив за последние недели более чем на 50% впервые за четыре года.

До этого Москва и Абу-Даби выступили с совместным призывом остановить военную эскалацию на Ближнем Востоке. В ходе телефонного разговора министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали к незамедлительным шагам по разрешению конфликта и прекращению ударов по гражданским объектам.