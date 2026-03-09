Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 00:38

На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля

N12: между США и Израилем нарастает напряженность из-за ударов по Ирану

Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане Дым от израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута в Ливане Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон недоволен масштабом авиаударов Тель-Авива по иранским нефтяным объектам, сообщил израильский «12-й телеканал» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, израильтяне предупредили американцев о намерении атаковать, но «не сообщили, что это будет настолько масштабно».

Мы считаем, что это была плохая идея, — передает телеканал слова чиновника.

Сообщение появилось на фоне заявления представителя иранского парламента Исмаила Хосейни, который указал на удары по четырем нефтехранилищам в Иране. Атаки привели к росту цен на нефть, что сильно повлияло на мировую экономику.

Ранее сообщалось, что мировой нефтяной рынок лихорадит на фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Стоимость Brent вплотную приблизилась к психологической отметке в $100 (8,3 тыс. рублей) за баррель, подскочив за последние недели более чем на 50% впервые за четыре года.

До этого Москва и Абу-Даби выступили с совместным призывом остановить военную эскалацию на Ближнем Востоке. В ходе телефонного разговора министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали к незамедлительным шагам по разрешению конфликта и прекращению ударов по гражданским объектам.

Иран
США
Израиль
разногласия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Ближнем Востоке заметили злость США из-за резких действий Израиля
Дмитриев вынес приговор промышленности Германии
Сына Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
Цены на нефть колоссально подскочили до рекорда последних четырех лет
Великобритании предрекли опустошение газовых хранилищ через два дня
«Выиграйте»: Трамп рассказал о просьбе семей погибших военных США
Большой театр, школа йоги: как сложилась жизнь актрис сказок Александра Роу
Саудовские системы ПВО защитили базу принца Султана от разгрома
Десятки дронов ВСУ перехватили за три часа над Россией
Людей эвакуировали из аэропорта Канзас-Сити из-за работы ФБР
Обнаженные фото, второй ребенок, мнение об СВО: как живет Катерина Шпица
Президент Ирана опроверг причастность Тегерана к обстрелу Нахичевани
Застрявших в Катаре россиян смогли вывезти из страны
«Глубокая озадаченность»: РФ и ОАЭ сошлись во мнении по Ближнему Востоку
Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Иране
В Азербайджане призвали расследовать атаку дронов на Нахичевань
Выросло число погибших военнослужащих США при атаках Ирана
В Ираке заявили о намерении вести борьбу за веру
Президент Франции предъявил ультиматум своему иранскому коллеге
«Мы продолжаем»: Израиль заявил о налете на штаб ВВС КСИР в Тегеране
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.