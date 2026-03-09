Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 марта: где сбои в России

Сегодня, 9 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 9 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 9 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 9 марта поступило от пользователей T2. Порядка 37% жалоб об отсутствии связи приходятся на Санкт-Петербург, 32% — на Москву, 4% — на Московскую область, 3% — на Липецкую область, Краснодарский и Красноярский края, 2% — на Архангельскую и Ленинградскую области, 1% — на Башкирию, Ставрополье, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородскую, Саратовскую, Владимирскую, Челябинскую, Иркутскую, Калужскую, Ростовскую, Самарскую и Смоленскую области.

Почему не работает мобильный интернет 9 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Так, 9 марта в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Дрозденко предупредил, что в связи с работой средств радиоэлектронной борьбы и высокой нагрузкой на сети операторов связи у абонентов может наблюдаться временное снижение скорости мобильного интернета и ухудшение качества связи.

Жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета на протяжении четырех дней с вечера 5 марта. Операторы на фоне сбоев заявили, что «проблема не на их стороне».

«По не зависящим от оператора причинам в вашем регионе могут быть временные ограничения в работе мобильного интернета. Они могут быть вызваны мерами безопасности — повлиять на них мы не можем, а сроки завершения неизвестны. Пока рекомендуем подключаться к Wi-Fi», — рекомендовали операторы.

Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 163 украинских беспилотника над российскими регионами.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

В интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, что соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории РФ.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — уточнил он.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

Ограничения не влияют на работу «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов «Мегамаркет», Ozon и Wildberries. Также остаются доступны Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

