09 марта 2026 в 13:52

Китай серьезно взялся за коррупционеров

Число уголовных дел о коррупции в Китае выросло на 22% за 2025 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суды Китая в 2025 году рассмотрели 36 тыс. уголовных дел, связанных со взяточничеством и другими должностными преступлениями, передает агентство Xinhua. По данным Верховного народного суда КНР, это на 22,4% превышает показатели предыдущего года.

Особое внимание правоохранители уделяли розыску чиновников, скрывшихся от правосудия за рубежом, а также укреплению трансграничного антикоррупционного контроля. В частности, за год удалось взыскать или конфисковать $2,63 млрд (208,1 млрд рублей) незаконных доходов.

Власти страны намерены и дальше ужесточать политику в этой сфере. В проекте нового плана развития Китая, рассчитанного на период с 2026 по 2030 год, предусмотрено ужесточение мер против коррупции в сферах, где сосредоточены власть, значительные финансовые потоки и ресурсы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картельный сговор на сумму 3 млрд рублей при поставках приборов для мониторинга уровня глюкозы в четыре региона Дальнего Востока. Дело возбуждено в отношении компаний «Сайнокэ Трейд» и «Диатэк».

Китай
коррупция
суды
уголовные дела
взятки
