Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:41

Пенсионер подкараулил бывшую жену, застрелил ее и свел счеты с жизнью

В Астрахани пенсионер убил бывшую жену на улице и совершил самоубийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Астрахани подкараулил бывшую супругу 1989 года рождения и убил ее двумя выстрелами в область туловища посреди улицы, сообщили в управлении Следственного комитета России по Астраханской области. После этого 73-летний мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 8 марта 2026 года 73-летний местный житель, подкараулив свою бывшую супругу на улице Тамбовской в Кировском районе г. Астрахани, произвел не менее двух выстрелов в область туловища. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место трагедии выехал руководитель следственного отдела по Кировскому району Астрахани Алексей Тутаринов. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Шушар в Санкт-Петербурге нашли мертвым на первом этаже подъезда жилого дома недалеко от лифта. Трагедия произошла в поселке Ленсоветовский. Мужчина погиб от удара ножом.

Астрахань
Астраханская область
убийства
уголовные дела
стрельбы
выстрелы
трупы
погибшие
самоубийства
суициды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
В Финляндии раскрыли, кто создает ядерную угрозу для всего мира
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.