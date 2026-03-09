Пенсионер подкараулил бывшую жену, застрелил ее и свел счеты с жизнью

Пенсионер подкараулил бывшую жену, застрелил ее и свел счеты с жизнью В Астрахани пенсионер убил бывшую жену на улице и совершил самоубийство

Житель Астрахани подкараулил бывшую супругу 1989 года рождения и убил ее двумя выстрелами в область туловища посреди улицы, сообщили в управлении Следственного комитета России по Астраханской области. После этого 73-летний мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 8 марта 2026 года 73-летний местный житель, подкараулив свою бывшую супругу на улице Тамбовской в Кировском районе г. Астрахани, произвел не менее двух выстрелов в область туловища. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место трагедии выехал руководитель следственного отдела по Кировскому району Астрахани Алексей Тутаринов. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее жителя Шушар в Санкт-Петербурге нашли мертвым на первом этаже подъезда жилого дома недалеко от лифта. Трагедия произошла в поселке Ленсоветовский. Мужчина погиб от удара ножом.