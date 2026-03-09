Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 12:20

Гражданская одежда не спасла украинских лазутчиков от российского дрона

ВС России ликвидировали группу диверсантов ВСУ возле Купянска

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российские подразделения сорвали попытку скрытного проникновения украинской разведывательной группы в Купянск Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Диверсанты были переодеты в гражданскую одежду и пытались незаметно пройти вдоль берега реки Оскол.

По данным канала, их выдала внезапная паника при встрече с российским беспилотником. Один из боевиков открыл огонь по разведывательному дрону из стрелкового оружия, чем мгновенно лишил группу преимущества скрытности. Коптер увернулся от выстрелов и вызвал подкрепление.

На место оперативно прибыл ударный дрон на оптоволокне. Диверсанты пытались отстреливаться и убежать, но были уничтожены на берегу. Использование современных технологий позволило точно идентифицировать противника, несмотря на маскировку под мирных жителей.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении американской пусковой установки MLRS в Харьковской области. Высокоточным ударом двух управляемых ракет бойцы ликвидировали саму установку, сопровождающую технику и до 10 военнослужащих ВСУ.

ВС РФ
ВСУ
СВО
дроны
