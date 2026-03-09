В США указали, как американская ПВО станет жертвой «российской» тактики Профессор Постол: американская ПВО оказалась неэффективна против ударов Ирана

Американская ПВО на Ближнем Востоке может полностью лишиться перехватчиков из-за тактики истощения тысячами БПЛА, которую применяет Иран, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала Гленна Диесена. По его словам, подобную тактику использовали ВС РФ на Украине.

Они просто перегрузят оставшиеся системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые истощаются в результате атак Ирана. Если вспомнить опыт боевых действий на Украине: там русские эффективно использовали дроны, чтобы фактически истощить всю ПВО, после чего страна оказалась практически беззащитной, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Тегеран атаковал место дислокации американских военных рядом с воздушной гаванью Абу-Даби. В районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

Также стало известно, что иранские ракеты прорвали систему ПРО Израиля «Железный купол» и нанесли удар по Тель-Авиву. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не приводилось. Израильские власти не стали комментировать произошедшее.