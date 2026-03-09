Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:25

В США указали, как американская ПВО станет жертвой «российской» тактики

Профессор Постол: американская ПВО оказалась неэффективна против ударов Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская ПВО на Ближнем Востоке может полностью лишиться перехватчиков из-за тактики истощения тысячами БПЛА, которую применяет Иран, заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в эфире YouTube-канала Гленна Диесена. По его словам, подобную тактику использовали ВС РФ на Украине.

Они просто перегрузят оставшиеся системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые истощаются в результате атак Ирана. Если вспомнить опыт боевых действий на Украине: там русские эффективно использовали дроны, чтобы фактически истощить всю ПВО, после чего страна оказалась практически беззащитной, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Тегеран атаковал место дислокации американских военных рядом с воздушной гаванью Абу-Даби. В районе международного аэропорта были слышны взрывы. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

Также стало известно, что иранские ракеты прорвали систему ПРО Израиля «Железный купол» и нанесли удар по Тель-Авиву. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не приводилось. Израильские власти не стали комментировать произошедшее.

США
Иран
ВС РФ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране приняли жесткое решение о связанных с США и Израилем гражданах
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.