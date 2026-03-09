Зеленский рассмеялся после вопроса о Трампе NYT: Зеленский рассмеялся после вопроса о критике со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский усмехнулся, отвечая на вопрос о критике Дональда Трампа в его адрес, пишет The New York Times. Он не стал подробно комментировать высказывания со стороны главы Белого дома.

Зеленский также пожал плечами, когда у него спросили о причинах конфликта. Кроме того, он отметил, что Украина готова делиться своим боевым опытом и технологиями с союзниками США на Ближнем Востоке, но при этом сама нуждается в дополнительной поддержке в конфликте с Россией.

Глава Украины уточнил, что направил беспилотники-перехватчики и специалистов для помощи в защите американских военных баз в Иордании. По его словам, в регион отправятся и другие эксперты для консультирования стран по борьбе с БПЛА.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому следует взяться за дело и заключить сделку. Однако, по мнению американского лидера, он не проявляет достаточной готовности к переговорам, в отличие от президента России Владимира Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.