Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:38

В Европе испугались огненного шара в небе

NOS: в небе над Нидерландами заметили пылающий метеорит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Нидерландов заметили огненный шар в небе и сообщили в полицию, передает телерадиокомпания NOS. По данным экспертов, речь идет о метеорите.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что описания наблюдаемого объекта отличались друг от друга и зависели от местоположения свидетелей. По данным службы управления воздушным движением Нидерландов, космический объект не был виден на радаре, предположительно потому, что находился слишком высоко.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Европой разрушился и упал метеорит. Отмечается, что его размер мог быть от одного до трех метров. Болид сначала вошел в земную атмосферу на высоте приблизительно 80 км и оставался видимым около 10 секунд.

До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что открытый астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей. По его словам, номинальная орбита небесного тела проходит на расстоянии всего 3 тыс. километров от центра планеты, что с высокой вероятностью указывает на столкновение.

Нидерланды
метеориты
полиция
радары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодой муж, роды в 46 лет, слухи о долгах: как живет актриса Миронова
Раскрыты последствия ситуации с нефтью из-за Ирана для России
Германию уличили в укреплении оружейной отрасли за счет Украины
В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны
Москвич едва не испепелил ЖК из-за разведенного костра на балконе
Политолог ответил, кого Трамп может обвинить в провале операции в Иране
Российский гимн вернулся на Паралимпиаду спустя 12 лет
«Нихрена не сделаем»: в Сети вспомнили слив эмоционального совещания Путина
Житель Бутурлиновки протаранил на авто дом и чуть не убил двух человек
Редкие автономера Юрия Николаева выставили на продажу за 50 млн рублей
В Кремле объяснили слив черновика с поздравлением Путина к 8 Марта
Украинский банк «рухнул» после мощной кибератаки
Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции
В Госдуме рассказали о нюансах получения декретных выплат
В Британии сравнили Тель-Авив с сектором Газа после атаки Ирана
Украинский дрон влетел в жилой дом под Курском
Слова о Путине, четыре развода, театр: как живет актриса Галина Данилова
Появились кадры сдачи в плен бойцов ВСУ из разбитой лачуги с белым флагом
Хоккеисту «Старта» разрезало бедренную артерию коньком во время игры
Футболиста Мбаппе призвали «отменить» из-за случая с Самойловой
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.