В Европе испугались огненного шара в небе NOS: в небе над Нидерландами заметили пылающий метеорит

Жители Нидерландов заметили огненный шар в небе и сообщили в полицию, передает телерадиокомпания NOS. По данным экспертов, речь идет о метеорите.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что описания наблюдаемого объекта отличались друг от друга и зависели от местоположения свидетелей. По данным службы управления воздушным движением Нидерландов, космический объект не был виден на радаре, предположительно потому, что находился слишком высоко.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что над Европой разрушился и упал метеорит. Отмечается, что его размер мог быть от одного до трех метров. Болид сначала вошел в земную атмосферу на высоте приблизительно 80 км и оставался видимым около 10 секунд.

До этого старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов заявил, что открытый астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей. По его словам, номинальная орбита небесного тела проходит на расстоянии всего 3 тыс. километров от центра планеты, что с высокой вероятностью указывает на столкновение.