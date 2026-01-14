Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время Астроном Железнов назвал вероятным столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

Открытый в среду астероид CE2XZW2 может столкнуться с Землей, заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости. По его словам, номинальная орбита небесного тела проходит на расстоянии всего трех тысяч километров от центра планеты, что с высокой вероятностью указывает на столкновение.

Номинальная орбита — три тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая, — сказал Железнов.

Как отметил специалист, в настоящее время недостаточно данных для точного определения даты возможного инцидента. При этом событие может произойти в любой момент, в том числе уже в ближайшие сутки.

Железнов пояснил, что орбиты только что обнаруженных астероидов известны с большой погрешностью. По мере накопления наблюдений точность расчетов повышается, и наша планета может оказаться вне зоны предполагаемого пролета небесного тела.

Размер обнаруженного объекта ученый оценил примерно в 20 метров. Такие тела, по его словам, гарантированно разрушаются в атмосфере, поэтому даже в случае входа в нее до поверхности долетят лишь мелкие обломки.

