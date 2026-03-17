Скажите спасибо ЦРУ: кто сделал нацистов «героями» на Украине

75 лет назад, 17 марта 1951 года, Украинская повстанческая армия (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) обратилась к США с просьбой оказать ей помощь в «борьбе с СССР». И хотя нацисты из УПА были ответственны за уничтожение с особой жестокостью десятков тысяч поляков, украинцев и евреев, это не помешало их сотрудничеству с Западом. Как зарубежные спецслужбы поддерживали убийц и кто сегодня делает бандитов «героями» Украины — в материале NEWS.ru.

Что УПА представляла из себя после войны

Завершение Великой Отечественной войны в мае 1945 года принесло мир далеко не всем жителям СССР. На территории Западной Украины осталась действовать разветвленная сеть боевиков, до этого сотрудничавших с немецкими оккупантами — в народе их называли просто бандеровцами.

На их совести был целый ряд погромов, расстрелов и других зверств, самым громким из которых стала Волынская резня — массовое убийство этнических поляков, живших на Западной Украине. По разным оценкам, жертвами тех событий были от 50 до 60 тысяч человек.

Политолог Юрий Шевцов в беседе с NEWS.ru отметил, что в своей «максимальной форме» УПА существовала с конца 1944 по начало 1945 года — на тот момент численность этой организации составляла несколько десятков тысяч человек.

«В убийствах поляков они использовали массу местных полицаев, активистов из местных жителей, и поэтому к моменту прихода на Западную Украину Советской армии там было очень много народу, у которых были руки по локоть в крови. Перед освобождением этих районов они ушли в лес», — пояснил эксперт.

По словам политолога, в военное время эти люди «уклонялись от боевых действий и с немцами, и с советскими войсками» и фактически просто сидели в лесополосе и ждали, пока фронт уйдет на запад.

«Когда Советская армия пошла в наступление на Германию, была проведена классическая войсковая операция по зачистке тыла. И основную часть этих отрядов УПА тогда перебили и разогнали», — говорит Шевцов.

Однако окончательно разбить УПА не удалось. Бандеровцы от открытого противостояния с советскими войсками перешли к террору и диверсиям, переформировавшись в небольшие маневренные группы по 8–12 человек.

«Это были такие деревенские садисты. Полицаи, бывшие коллаборанты, сотрудничавшие с немцами, сидели и пьянствовали в своих схронах. Их подвиги в основном заключались в том, что они находили какую-нибудь несчастную учительницу русского языка в деревенской школе и зверски ее убивали», — говорит историк.

Как Запад сотрудничал с украинскими националистами

Недобитыми бандеровцами заинтересовались не только советская власть и отряды НКВД, но и Запад. Еще до капитуляции нацистской Германии в феврале 1945 года разведслужбы США и Великобритании решили сохранить нацистских военных, которые обладали ценной информацией и разведсетями на советских территориях.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев рассказал NEWS.ru, что у западных стран уже на тот момент были совершенно не дружественные по отношению к Советскому Союзу намерения.

«Тогда в определенных нацистских кругах и на Западе обсуждалась приписываемая Черчиллю идея о совместном походе Запада в союзе с недобитыми немцами против СССР и коммунизма», — пояснил политолог.

В марте в еще занятой нацистами Вене руководство Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), чьим военным крылом и была УПА, провело съезд украинских националистов, участие в котором принял лидер ОУН Степан Бандера. По словам Воробьева, там и было принято решение о налаживании сотрудничества с западными державами и их разведслужбами против СССР.

С этими формированиями начали налаживать связи сотрудники Корпуса контрразведки США, а в 1948 году ЦРУ выбрало их как партнера для тайных операций в рамках программы «Аэродинамик».

«Суть состояла в создании тренировочных баз, подготовке агентов и заброске их на Украину для диверсионно-террористической деятельности, организации снабжения и финансирования агентуры», — рассказывает Воробьев.

При этом, по его словам, сидящим в схронах остаткам УПА передали, чтобы они готовились к наступлению американцев и соединению с ними.

Чем занимались США и бандеровцы

В обнародованных оперативных документах ЦРУ содержатся данные как минимум о двух террористических атаках на объекты гражданской инфраструктуры на Западной Украине, к которым была причастна УПА в тот период.

«В декабре 1946 года диверсанты из УПА взорвали электростанцию во Львове. Город получает электричество из Тернополя. В МВД заявляют о серьезной угрозе террора во Львове и пригородах. Двумя днями ранее была взорвана Корсунь-Шевченковская ГЭС. Акция проведена бойцами УПА. Взрыв и последующее наводнение привели к затоплению целого региона. Имеются многочисленные жертвы среди населения», — гласит донесение, адресат которого скрыт.

Кроме этих атак, в оперативном плане бандеровцам в содействии с Западом не удалось добиться больших успехов. КГБ СССР эффективно противостоял разведке США. Одной из самых успешных операций на этом направлении считается «Звено», когда Министерство госбезопасности затеяло с бандеровцами радиоигру, в результате которой советские спецслужбы пачками встречали на границе западных шпионов.

В итоге американцы решили сосредоточиться на идеологической борьбе. В 1953–1956 годах при участии бывших нацистских коллаборантов под контролем ЦРУ была организована группа «Пролог».

«Она создавала украинскую версию истории, работала с диаспорой в США и Германии, организовала из Греции националистическое радиовещание на Украину, распространяла газеты и листовки, вела активную работу на деньги ЦРУ и под его руководством», — рассказывает Воробьев.

Шевцов также отмечает, что на Западе в послевоенное время была организована хорошо структурированная политическая антисоветская эмиграция, которая прежде всего опиралась на УПА.

Вместе с тем у американцев из ЦРУ и националистов в УССР оказалось и много местных помощников, которые все послевоенные годы пестовали украинский национализм в Советском Союзе.

«В 1956 году генсек Никита Хрущев выпускал из лагерей бывших коллаборантов, в том числе причастных к УПА, и многие из них получили возможность вернуться на родину. Вот в Белоруссию бывшим полицаям лучше было не возвращаться, а на Западную Украину они вернулись», — рассказывает Шевцов.

По его словам, нередко они становились моральными авторитетами в своих местностях, особенно в деревнях где-нибудь в отдаленной местности.

«На них смотрели как на героев, они олицетворяли собой украинский национализм. И это имело большое значение. Это, собственно, и привело к появлению мифа значимости УПА в борьбе против Советского Союза, который сейчас распространяется на Украине», — добавил эксперт.

Как сегодня относятся к нацистам на Украине

Сколько ЦРУ потратило на операцию «Аэродинамик», доподлинно неизвестно. Однако в рассекреченных документах разведки США есть справка, из которой следует, что только за период с 1 октября 1978 года по 31 марта 1981 года расходы составили $1,4 млн.

В 1990 году, когда распад СССР был уже близок, кампанию, к тому времени переименованную в QRPLUMB, завершили и выплатили ее участникам $1,5 млн. «Пролог» продолжил существование, однако финансировался уже самостоятельно.

По словам Воробьева, результатом этой операции стало создание мощного бандеровского ядра с хорошо разработанной националистической идеологией, которую в итоге навязали всей Украине. Так, например, 11 марта во Львовской области умерла 100-летняя бывшая связная УПА Вера Андрейко. Местный облсовет не скупился на хвалебные отзывы об усопшей, восторгаясь ее «жизненным путем, полным мужества, испытаний и борьбы за независимость молодого украинского государства».

«Участников УПА уже практически не осталось в живых, так что из „свежих“ покойников, пособников бандитов и убийц местные власти лепят национальных героев эпического масштаба, сопротивлявшихся якобы и немцам, и советской власти, и другим „врагам нации“ вроде поляков и евреев. Именно против бандеровского государства, адептов националистической, нацистской идеологии, нам и приходится вести сейчас СВО. Это результат и работы ЦРУ, и ошибок советского периода», — резюмировал Воробьев.

