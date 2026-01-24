Захарова прошлась по викингам в Херсоне: самые дикие байки Запада о России

Мария Захарова разоблачила «псевдоисторические байки» норвежского министра иностранных дел Эспена Барта Эйде о викингах на Украине, посетивших Днепропетровск. Представитель российского МИД напомнила, что города вроде Днепропетровска основаны Россией в XVIII веке, а слова Эйде — это попытка Запада подкрепить неонацизм Киева. Как Норвегия фальсифицирует историю для поддержки Украины, какие еще мифы о России выдумывает Запад и как России противостоять историческим фейкам — в материале NEWS.ru.

Почему Захарова высмеяла главу МИД Норвегии

Представитель МИД РФ Мария Захарова уличила главу норвежской дипломатии Эспена Барта Эйде в безграмотности, когда он рассказал о путешествии около 1000 лет назад викингов по территории нынешней Украины, якобы доплывших до таких городов, как Днепр, Запорожье и Херсон. Она напомнила, что эти города были основаны Российской империей лишь в XVIII веке.

«Какие псевдоисторические байки только не рассказывают западноевропейские сказочники, лишь бы только сохранять ставку на неонацистское тщеславие Банковой», — отметила Захарова.

Какие мифы о русской истории выдумывают на Западе

Осенью прошлого года первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Болгария не сможет вычеркнуть Россию из собственной истории. Так он отреагировал на то, что болгарские власти исключили из школьных учебников сведения о России в духе «общеевропейских тенденций». «Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турок, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России», — возмутился сенатор.

Главные мифы о России и русской истории связаны с Великой Отечественной и Второй мировой войнами. Так, Запад усиленно пропагандирует мемуары гитлеровских военачальников, написанные в годы холодной войны под контролем западных спецслужб, в которых главной причиной поражения гитлеровских орд называют «генерала Мороза» среди страшной русской зимы и англо-американскую высадку в Нормандии в 1944 году, до которой СССР, мол, только-только собственную территорию смог освободить, и то не полностью.

При этом целенаправленно умалчивается, что на советско-германском фронте воевало 3/4 гитлеровских войск, да еще и войска союзников Гитлера — Финляндии, Румынии, Венгрии, Италии, Испании, а также сначала полки, а затем и целые дивизии, собранные из французов, шведов, датчан, норвежцев. И все эти силы были перемолоты именно нашими предками, а не американскими «рядовыми Райанами».

Также на Западе пытаются отрицать роль русских княжеств в защите Европы от монгольского нашествия. Мол, Русь была разгромлена, а Европу спасли польские и немецкие рыцари. При этом умалчивается, что они были разбиты монголами в битве при Легнице в апреле 1241 года, а потом тумены Батыя дошли до территории современной Хорватии и берега Адриатического моря.

И спасла тогда Европу не польско-немецкая конница, а весть о смерти хана Угэдэя, после чего все чингизиды должны были собраться на выборы нового правителя, а также большие потери, понесенные при завоевании Руси. Условно говоря, монголам тогда надо было не новые земли брать, а постараться «проглотить» тот кусок, что уже взяли. Но именно это нынешняя западная популистика пытается отрицать.

Зачем Запад плодит мифы о России

Все западное мифотворчество на российском направлении направлено на то, чтобы вымарать позитивную роль России в истории Европейской цивилизации, рассказал NEWS.ru политолог-международник Геворг Мирзаян.

«То есть задача сделать так, чтобы мы выглядели как варвары, которые только и делали всю жизнь, что угрожали Европе, которых она открыла, отмыла, приодела и тем самым ввела в свой состав, а мы только вредили и гадили. И постоянно Европа должна была от нас, немытых русских варваров, защищаться. Вот такой нарратив в западной пропаганде», — сказал Мирзаян.

Все позитивные моменты, включая роль России в разгроме Гитлера, освобождение Российской империей европейских стран от власти Наполеона, «который был абсолютно не таким ангелочком, как его некоторые сейчас пытаются представить», защита от монголов, и еще много всего Запад пытается нивелировать.

Мирзаян подчеркнул, что это происходит по сугубо практическим политическим мотивам.

«Есть вопрос самоощущения: Европа себя мыслит центром мира, а тут получается, что какая-то Россия как минимум два раза, а то и больше, спасала этот центр мира от тотального уничтожения. По мнению западных политиков, это неправильно, это нехорошо, так не должно быть, потому что тогда придется признаваться, что Россия не просто является интегральной частью европейской цивилизации, а то, что с Россией надо заключать какие-то соглашения о коллективной безопасности и так далее. То есть то, что мы предлагали. И придется признать, что Россия может играть здесь — и всегда играла — конструктивную роль. Поэтому такие мифотворчество про русскую историю имеет абсолютно практическое наполнение», — пояснил политолог.

Что может противопоставить западным байкам Россия

Для разоблачения враждебного мифотворчества у России есть проверенный инструмент — публикация реальных документов с отражением настоящих фактов, сказал NEWS.ru военный историк Борис Юлин.

«Бороться с любым мифотворчеством, что с внутренним, что с внешним, можно только одним способом — давая реальные знания об истории, то есть подтверждая их фактами, подтверждая документами. Против мифов бороться другими мифами бесполезно, все равно любые выдумки рано или поздно развалятся, бороться нужно правдой», — отметил Юлин.

Современные возможности интернета и СМИ, по его словам, позволяют донести правдивую российскую историю до любых слушателей, читателей и зрителей — и внутри страны, и на Западе, и на Востоке. Но главным принципом при этом должно быть отсутствие собственных мифов.

«Нашу правду можно транслировать куда угодно и внутри, и вовне, и везде это востребовано. Люди сейчас интересуются историей, ищут первоисточники. Главное — предоставлять им это последовательно, и при этом — только выверенные факты, чтобы их никто нигде не мог оспорить. Не должно быть никаких, даже случайных, искажений или подтасовок. Тогда с идеально задокументированной картиной никакому западному мифотворчеству тягаться будет нельзя», — подчеркнул историк.

