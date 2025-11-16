Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 12:25

Сенатор преподал урок истории «потерявшей совесть» Болгарии

Сенатор Джабаров: Болгария не сможет отменить роль России в своей истории

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Болгария не сможет вычеркнуть Россию из собственной истории, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, болгарским властям следует вспомнить, кто исторически спасал государство от турок и османов, а также помогал в послевоенные годы.

Пусть они вспомнят, кто спасал Болгарию на Шипке от турок, кто помогал им все послевоенные годы. Наверное, какая-то неизвестная страна, раз у них нет ничего об истории России, — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Болгария «потеряла совесть», следуя массовой русофобии и пытаясь тем самым угодить своим западноевропейским партнерам. Однако рано или поздно правительству придется рассказать всю правду о своей стране и о том, как она сохранила независимость, резюмировал Джабаров.

Член Национального парламента Болгарии и лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов ранее сообщил, что сведения о России и Москве исчезли из болгарских учебников географии. По его словам, это стало частью общей тенденции стран Евросоюза.

Ранее Джабаров заявил, что не видит оснований для хамского поведения стран Прибалтики в отношении России. Джабаров напомнил, что эти государства живут на русской земле, завоеванной Петром Первым у Карла XII в Северной войне 1700–1721 годов. В связи с этим член Совфеда посоветовал «не доводить Москву».

Россия
Болгария
Владимир Джабаров
Совфед
