В стране ЕС «стерли» Россию и Москву из школьных учебников Болгарский депутат Костадинов: сведения о России исчезли из школьных учебников

Сведения о России и Москве исчезли из болгарских учебников географии, сообщил член Национального парламента Болгарии и лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов. По его словам, это стало частью общей тенденции стран Евросоюза, передает ТАСС.

Недавно я увидел, что написано в учебнике моей дочери о России. Знаете, что там написано? Там ничего нет, — отметил депутат.

Костадинов подчеркнул, что в Болгарии давно переписывают историю и ведут информационную кампанию против России. По его словам, удивление вызвало то, что изменения дошли и до географии — науки, которую нельзя трактовать, потому что она формируется миллионами лет. Он добавил, что антироссийская риторика «уместила эти миллионы лет в десятилетие» и фактически убрала РФ и Москву из учебников.

Все это напоминает нацистскую истерию в Германии перед Второй мировой войной. Хотим ли мы повторения этого безумия? — добавил парламентарий.

Ранее историк Юрий Кнутов заявил, что страны Запада руководствуются разными мотивами, искажая историю победы во Второй мировой войне. По его мнению, США стремятся таким образом укрепить свой авторитет на мировой арене, а Европа хочет добиться от РФ репараций и забрать ее ресурсы.